Manipulated in Germany: wat zijn de gevolgen voor Duitsland én onze welvaart?

De (Duitse) diesel stinkt! Dat is de conclusie na een lange week van nieuwe onthullingen over het vervalsen van de uitlaatscore bij dieselmotoren van de Volkswagen-groep, ditmaal bij de Porsche Cayenne Diesel. Daarnaast lekte uit dat Audi, BMW, Mercedes, Porsche en Volkswagen al jaren geheime afspraken maken over maatregelen en trucs om hun dieselmotoren minder vervuilend te maken. Sommige daarvan kunnen geïnterpreteerd worden als zijnde in strijd met de Europese wetgeving op kartelvorming en kunnen straks resulteren in hoge boetes.

...