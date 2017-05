Manchester: achtste aanslag in Europa dit jaar

1 januari:

Een Oezbeekse man met banden met IS dringt met een automatisch geweer een nachtclub binnen in Istanbul. De club aan de Bosporus is populair onder toeristen. 39 mensen komen om bij de schietpartij.

5 januari:

De Koerdische afscheidingsbeweging PKK pleegt een aanslag op een gerechtsgebouw in Izmir in Turkije. Vier mensen komen om, waaronder de twee daders.

3 februari:

Voor het Louvre in Parijs gaat een 29-jarige man die banden heeft met IS met een machete de militairen te lijf die in de buurt van het museum patrouilleren. Zij schieten de dader neer.

22 maart:

In een aanslag die door IS opgeëist is, rijdt een man in op voetgangers op Westminster Bridge in Londen. Hij probeert ook het Britse parlement binnen te raken en steekt een politieagent neer. In totaal vallen vijf doden bij de aanslag die exact een jaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel wordt uitgevoerd.

3 april:

Bij een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg vallen 14 doden. De politie verdenkt een etnische Oezbeek. Het zou gaan om een geradicaliseerde man uit Kirgizië.

7 april:

Een Oezbeek die gelinkt wordt aan IS rijdt met een vrachtwagen door een winkelstraat in Stockholm en ramt een etalage van een winkel. Bij de aanslag komen vijf mensen om het leven.

20 april:

In Parijs komt een politieman om het leven wanneer een politiebus onder vuur wordt genomen op de Champs-Elysées. Later wordt de aanslag opgeëist door IS.

22 mei:

In Manchester komen 22 mensen om het leven bij een aanslag na een optreden van Ariana Grande.