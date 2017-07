Man valt toeristen aan in Egyptische badplaats: dader zou banden hebben met IS

De dader had volgens een bron bij de Egyptische hulpdiensten contact met IS via het internet en kreeg van de terreurorganisatie de taak om buitenlandse toeristen aan te vallen op stranden van Hurghada, aan de Rode Zee.

Uit zijn ondervraging door de politie zou ook gebleken zijn dat hij jihadistische sympathieën heeft. Voorlopig liet de terreurgroep nog niet officieel weten dat ze achter de aanval zit. De aanval vond vrijdag plaats op het strand in Hurghada. Een man die aan het zwemmen was, stapte uit de zee en viel plots enkele toeristen met een mes aan.

Twee Duitse vrouwen kwamen om het leven, vier andere toeristen raakten gewond. De dader werd zaterdag geïdentificeerd als de student Abdel-Rahman Shaaban, afkomstig van de Egyptische provincie Kafr al-Sheikh.

Een gerechtelijke bron liet weten dat hij geen crimineel verleden of politieke motieven heeft. 'Hij heeft een goede reputatie in zijn dorp', luidde het. Over zijn leeftijd zijn de bronnen niet eensluidend: hij zou 27 of 28 jaar oud zijn.