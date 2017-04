Man schiet drie mannen dood in Californië

De 39-jarige Kori Ali Muhammad riep "Allahu Akbar" (God is groot) toen de politie hem arresteerde, aldus de politie van Fresno, die toevoegt dat het te vroeg is om het incident een terroristische aanslag te noemen. Volgens de autoriteiten had de man op Facebook geschreven dat hij blanken en de overheid haat, en herhaalde hij die boodschap toen hij werd gearresteerd. De vier slachtoffers zijn blanke mannen.

Muhammad begon zijn moordpartij dinsdag om 10.45 uur (19.45 uur Belgische tijd) en schoot op verschillende plaatsen in het stadscentrum klaarblijkelijk willekeurig mensen neer.

Volgens de politiechef van Fresno heeft de verdachte een crimineel verleden, met onder meer schendingen van de wetgeving rond wapens en drugs, en bedreigingen die als terroristisch bestempeld werden. Hij werd ook gezocht door de autoriteiten, omdat hij vorige week een veiligheidsagent zou hebben gedood voor een motel in Fresno. De man zou een dakloze zijn met banden met criminele bendes.