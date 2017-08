Man opgepakt die politieagenten verwondde met mes aan Buckingham Palace

De man werd rond 20.35 uur opgepakt door de politie bij de Mall aan Buckingham Palace in het bezit van een mes, meldt de Metropolitan Police. Tijdens de arrestatie geraakten twee politieagenten lichtgewond aan hun arm, maar ze moesten niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. Bij het voorval raakte niemand anders gewond.

De politie blijft aanwezig op de plaats van het incident en zet haar onderzoek voort, aldus Scotland Yard nog.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad zou gaan.

Door het incident werd Buckingham Palace een tijdlang onder lockdown geplaatst. Er waren vrijdagavond sowieso geen leden van de koninklijke familie in het paleis, aangezien de Queen op haar jaarlijkse vakantie is in Schotland.

Rond Buckingham Palace gebeuren wel vaker incidenten, en in de laatste vijf jaar is het aantal voorvallen verdrievoudigd, aldus Sky News. Door de recente terreuraanslagen in het Verenigd Koninkrijk werd ook aan het paleis de beveiliging opgetrokken.