Man met mes valt militair aan in Parijs, geen gewonden

Volgens de Franse pers gebeurde de aanval omstreeks 6.30 uur aan het metrostation Chatelet.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek had de aanvaller, die snel door de militair kon worden overmeesterd, uitspraken gedaan waarbij hij naar Allah verwees, aldus een bron bij de politie. De aanvaller is niet gekend bij de politie. De misdaadbrigade van de gerechtelijke politie voert het onderzoek.

Sentinelle

De dader viel volgens het Franse persagentschap AFP een soldaat aan van de 'Operation Sentinelle', waarbij Franse militairen ingezet worden om op straat te patrouilleren en belangrijke gebouwen, zoals synagoges en regeringsgebouwen, te bewaken. Voor de operatie die na de aanslagen van januari 2015 is opgestart, zijn zowat 10.000 soldaten (van wie 3.000 in reserve) in het land ingezet.

Het is al de zevende aanval op militairen van Sentinelle. Bij de vorige vielen nog zes gewonden onder een groep militairen, die op 9 augustus werden aangereden door een voertuig in Levallois-Perret, bij Parijs.

Op de radiozender Europe 1 feliciteerde de Franse minister van Defensie, Florence Parly, de reactie van de militair. 'De man is overmeesterd. Dat is het bewijs van de professionaliteit en efficiëntie van de soldaten van Sentinelle in deze beschermingsmissie', aldus de minister. 'We weten nog niet meer over de intentie van de aanvaller.'

Zij ziet in de aanval een legitimatie 'van wat we willen doen, dat is het dispositief nog meer onvoorspelbaar maken, nog meer onopspoorbaar voor mogelijke aanvallers'.