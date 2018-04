Malinese jihadist wegens oorlogsmisdaden voor Internationaal Strafhof

De Malinese autoriteiten hebben zaterdag een jihadist die verdacht wordt van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in zijn land, uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. In afwachting van zijn proces zit hij nu vast in een detentiecentrum in Nederland.