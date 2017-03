Maleisië zet ambassadeur Noord-Korea land uit na luchthavenmoord

Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Maleisië Anifah Aman bekendgemaakt. 'De ambassadeur is tot persona non grata verklaard', zo leert het persbericht.

Geen verontschuldiging

De spanning tussen beide landen is hoog opgelopen na de gifmoord op Kim Jong-nam op 13 februari op de luchthaven van Kuala Lumpur. Kim Jong-nam was de in ongenade gevallen halfbroer van de dictator van Noord-Korea, Kim Jong-un.

Kang Chol had Maleisië ervan beschuldigd dat het land niet te vertrouwen is in het onderzoek naar de doodsoorzaak van Kim Jong-nam. Kuala Lumpur eiste daarop een verontschuldiging, maar heeft die naar eigen zeggen niet gekregen.

Gezocht

Wie achter de moord zit, is niet duidelijk. Algemeen wordt verondersteld dat de moord in opdracht van het regime in Noord-Korea gebeurde, maar Maleisië heeft alvast geen rechtstreekse beschuldigingen aan Pyongyang geuit.

Een Vietnamese en een Indonesische vrouw zitten wegens de moord al in de cel. Zij zouden Kim Jong-nam hebben vergiftigd met het dodelijke zenuwgas VX. Andere medeplichtigen worden nog gezocht.