Mahmoud Abbas vraagt dat EU Palestijnse staat officieel erkent

Dat heeft de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Malki verklaard aan het Franse persagentschap AFP.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas komt maandag naar Brussel en verwacht, zegt zijn minister, 'dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken collectief de Palestijnse staat erkennen'.

Dat moet volgens Riyad al-Malki gebeuren als repliek op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

'Als de Europeanen een rol willen spelen in het vredesproces', aldus Al-Malki, 'moeten ze billijk zijn in de behandeling van de twee partijen en dat moet beginnen met de erkenning van de Palestijnse staat'.

'Geëngageerd in het vredesproces'

Volgens de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken blijft de Palestijnse president 'geëngageerd' in het vredesproces.

Al-Malki probeert zo de bezorgdheid weg te nemen bij sommige lidstaten na de recente verklaringen van de Palestijnse president, die sprak van 'het einde' van de Oslo-akkoorden uit 1993. 'Hij gaat aan de Europeanen zeggen: "Ik trek me niet terug uit het vredesproces. Ik blijf geëngageerd, maar ik verklaar dat de tijd voorbij is dat de Amerikaanse regering exclusief de enige bemiddelaar was"."

Abbas heeft vandaag een werkontbijt met EU-topdiplomaat Federica Mogherini en met de ministers van Buitenlandse Zaken van de 28 EU-lidstaten. Op 11 december was er al een soortgelijke ontmoeting van de EU met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.