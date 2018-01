Mahmoud Abbas: 'Trump beloofde het vredesakkoord van de eeuw, het wordt de kaakslag van de eeuw'

Mahmoud Abbas sprak gedurende twee uur een verzameling van Palestijnse leiders toe. Hamas, de beweging die in de Gazastrook aan de macht is, was uitgenodigd maar niet op het appel verschenen.

De president liet volgens een utigebreid relaas in de Jerusalem Post zijn ontgoocheling de vrije loop. Hij stelde dat Israël de Oslo-akkoorden heeft 'vermoord, er is geen Oslo meer'. Hij verwees daarbij naar de akkoorden uit 1995 die tot een tweestaten-oplossing moesten leiden. 'Nu zijn we een Palestijnse raad zonder autoriteit, en een bezet gebied zonder land - dat kunnen we niet aanvaarden'.

Abbas hekelde de beslissing van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Hij wees Amerikaanse vredesvoorstellen af, en zei dat hij niet met de Amerikaanse ambassadeur zou onderhandelen. Die ambassadeur, David Friedman, was altijd een voorstander van joodse nederzettingen, en draagt volgens Abbas zijn administratie op om niet te gewagen van 'bezette gebieden'.

Wat de Amerikaanse vredesplannen precies inhouden, is voor de buitenwacht onduidelijk, maar Abbas bevestigde een bericht dat eerder in The New York Times verscheen, waarbij de Palestijnen in plaats van Oost-Jeruzalem een wijk van Oost-Jeruzalem, Abu Dis, als hoofdstad aangeboden kregen.

'Verdoeme jullie geld!'

'We bevinden ons op een historisch moment. Als we Jeruzalem verliezen, wat willen jullie dan doen? Zouden jullie een staat willen maken met Abu Dis als hoofdstad?' vroeg de president zich luidop af, 'Dat is wat ze ons nu aanbieden: Abu Dis'.

Abbas wees een bemiddelende rol voor de VS af.'

'Trump beloofde', aldus de Palestijnse president: '"Ik zal jullie een vredesakkoord geven, het akkoord van de eeuw". We zegden hem dat het de kaakslag van de eeuw is. We zullen het bestrijden. Trump zei: "We zullen geen geld geven aan de Palestijnen want ze zetten de onderhandelingen stop". Waar zijn die onderhandelingen? Verdoeme jullie geld!'