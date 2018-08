Magnette bij Europese verkiezingen geen lijsttrekker voor Franse PS

De zusterpartij uit Frankrijk had Magnette die plaats aangeboden, maar aan de Franse krant Le Monde zegt Magnette nu dat hij niet op dat aanbod ingaat.

Sinds de jongste verkiezingen bevinden de Franse socialisten zich op een historisch dieptepunt. Begin deze maand raakte bekend dat de Franse PS de Belgische politicus Paul Magnette had aangezocht om volgend jaar de Europese lijst te trekken. Door zijn verzet tegen het CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, geniet de voormalige minister-president van Wallonië enige bekendheid in Frankrijk. Magnette gaf aan dat hij over het voorstel zou nadenken, maar laat nu via Le Monde weten dat hij het aanbod afslaat. Hij wil zich op zijn eigen partij, de Belgische PS, concentreren. 'Ik ben in oktober kandidaat om mijzelf op te volgen als burgemeester van Charleroi en de Europese verkiezingen van 2019 vallen samen met de regionale en nationale verkiezingen, waarin ik een rol zal spelen, zonder daarvoor noodzakelijk een mandaat na te streven'.