Mag een moordenaar een bestseller schrijven?

'De nacht waarin ik een man vermoordde, was een vreselijke beproeving. Vooral voor zijn familie, voor mijn familie - voor iedereen die getraumatiseerd werd door wat ik heb gedaan. Nog altijd worstel ik met een gevoel van schuld en verdriet. Vaak ontplof ik haast van alle droefenis en smart in mijn hart. Maar binnen de vierentwintig uur nadat je een gevangenisdeur achter je hebt horen dichtslaan, besef je dat je maar twee mogelijkheden hebt: ofwel heb je zo veel spijt van het verleden dat je eraan doodgaat, ofwel leer je in het heden te leven. Voor mij bestaat dat heden voor een groot deel uit fictie. Ik klamp me eraan vast als aan een reddingssloep die elke dag weer van de mist wegdrijft.' Dat schrijft de Amerikaan Curtis Dawkins in het dankwoord bij zijn verhalenbundel The Graybar Hotel. De meeste van die rake maar ook bevreemdende verhalen spelen zich binnen gevangenismuren af en worden verteld vanuit het perspectief van een naamloze gedetineerde. Amper was het boek verschenen of het werd al de hemel in geprezen door schrijvers als Roddy Doyle en Atticus Lish, en ook de Amerikaanse recensenten reageerden lovend. Zij het met een paar kanttekeningen.

