Maduro wil immuniteit van opppositieleden laten opheffen

"Het is genoeg geweest met de sabotage van het parlement. We moeten orde op zaken stellen", verklaarde hij. "We moeten de parlementaire immuniteit opheffen voor iedereen voor wie dat nodig is." De president meldde niet welke motieven aangehaald zouden worden om de immuniteit op te heffen, maar de oppositie wordt er door de regering regelmatig van beschuldigd een "parlementaire staatsgreep" te plannen.

Daarnaast wordt ze ervan beschuldigd te hebben aangezet tot geweld tijdens de manifestaties die al vier maanden aan de gang zijn in het land, en waarbij al meer dan 120 doden vielen.

Tijdens de verkiezing van zondag alleen al vielen tien doden, aldus het parket. Maduro heeft er eveneens mee gedreigd "het mandaat af te nemen" van de procureur-generaal. De huidige procureur, Louisa Ortega, heeft met de regering gebroken om een van haar voornaamste tegenstanders te worden. "Wat moet de constituante doen tegen de procureur-generaal? Meteen herstructureren, de noodtoestand uitroepen en het mandaat afnemen om gerechtigheid te doen geschieden", stelde hij.

Maduro riep ook opnieuw op tot een "nationale dialoog" om de ernstige politieke crisis in zijn land op te lossen. Hij liet ook weten klaar te zijn om het hoofd te bieden aan de oppositie tijdens de gouverneursverkiezingen die gepland zijn op 10 december.

De president drukte ook zijn tevredenheid uit over de opkomst van de verkiezing van zondag, waar nochtans minder dan de helft van de stemgerechtigden (41,5 pct of 8,1 miljoen mensen) kwam opdagen. "Het gaat om de grootste stemming van de Bolivariaanse revolutie in 18 jaar", stelde hij.

Maduro verwierp tot slot de veroordeling van de Verenigde Staten rond de verkiezing en de Amerikaanse dreiging met meer sancties. "We trekken ons niets aan van wat Trump zegt! Wat voor ons belangrijk is, is het Venezolaanse volk"