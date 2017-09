Maduro: 'Trump wil me laten ombrengen'

Borges was verschillende keren in Washington om steun te zoeken voor de oppositie in het Latijns-Amerikaanse land tegen machtsgreep van Maduro. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontving Borges twee weken geleden in Berlijn.

Dat zijn voor Maduro voldoende bewijzen dat Borges samen met de Amerikanen een moordcomplot tegen hem beramen. 'Ik maak jou, Julio Borges, verantwoordelijk voor elke vorm van geweld tegen de staat of elke mogelijke aanslag tegen mijn leven, aangevraagd door president Donald Trump', zei de socialistische president van het olierijke land dat al enkele jaren in zwaar economisch en sinds enkele maanden ook zwaar politiek weer verkeerd.

Dinsdag nog trok Trump voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties fel van leer tegen Maduro, die hij een 'dictator' noemde en sancties tegen hem heeft uitgesproken.

Maduro organiseerde eind juli verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering. Daarmee wilde hij de macht van het parlement breken die de facto gecontroleerd wordt door de oppositie. De oppositie had geweigerd aan de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering deel te nemen. Bij felle straatprotesten in heel het land kwamen meer dan 120 mensen om het leven.