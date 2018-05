Maduro laat honderden politieke gevangenen vrij na beëdiging

In totaal zitten in Venezuela volgens de mensenrechtenorganisatie Foro Penal meer dan 300 mensen in de cel omdat ze beschuldigd worden van het aanzetten tot geweld tijdens de protestgolven tegen de regering in 2014 en 2017.

Bij de betogingen, waartegen hard werd opgetreden door de ordediensten, vielen meer dan 160 doden. 'Ik wil een beleid van vrede, elkaar weer ontmoeten en nationale verzoening', verklaarde president Nicolas Maduro.

Hij stippelde ook op andere domeinen zijn beleid uit: hij wil de strijd aan gaan met de hyperinflatie in het door een zware economische crisis getroffen land, optreden tegen de Amerikaanse sancties en de socialistische ideologie versterken, luidde het.

De aankondiging van Maduro komt er vlak na zijn beëdiging voor een nieuwe ambtstermijn als president van het Zuid-Amerikaanse land. Hij werd ingezworen door de omstreden grondwetgevende vergadering - die in juli vorig jaar de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement overnam en waarin enkel vertrouwelingen van de president zetelen.

Maduro werd zondag herverkozen met 68 procent van de stemmen. Volgens de oppositie gebeurden er duizenden onregelmatigheden tijdens de omstreden stembusgang, die ook internationaal werd veroordeeld. De voornaamste uitdager, Henri Falcon, heeft al te kennen gegeven dat hij de verkiezingsuitslag zal aanvechten.