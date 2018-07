Madeleine Albright waarschuwt voor nieuw soort fascisme: 'Het is beter de populisten te overschatten'

Ze is intussen 81 en had al lang kunnen ophouden met werken. Ze kan terugblikken op een schitterende carrière als diplomate, schreef zes veelgelezen en veelgeprezen boeken en is voorzitter van een florerend consultancybedrijf. Maar Madeleine Albright deugt niet als gepensioneerde. Ze is nog altijd de grande dame van de Amerikaanse buitenlandpolitiek. Haar loopbaan als diplomaat begon ze als Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties, van 1997 tot 2001 was ze minister van Buitenlandse Zaken onder president Bill Clinton. Fascisme: een waarschuwing is de provocerende titel van haar nieuwe boek.

...