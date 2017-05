Macron zegt slachtoffer van enorme hack geweest te zijn

Volgens woordvoerders van Macron gaat het om authentieke en neppe documenten, om zo verwarring en chaos te verspreiden.

Zondag neemt Macron het op tegen Marine Le Pen in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In peilingen heeft hij op het moment een voorsprong van zo'n twintig procentpunt.

In de verklaring stond dat de hack "duidelijk" een poging tot "democratische destabilisatie" was, lijkend op de email hacks bij de Clinton-campagne tijdens de presidentsverkiezingen in de VS vorig jaar.