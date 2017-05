Macron zal niet langer voorzitter zijn van En Marche!

"Ik zal niet aan het hoofd blijven staan van En Marche!, omdat ik over enkele ogenblikken de president van alle Fransen word. Onze beweging zal de missie hebben om te evolueren om zo nog groter te worden, en de spil te blijven van veranderingen."

Macron richtte "En Marche!" in april vorig jaar op, en kondigde zeven maanden later aan, kandidaat te zijn voor de presidentsverkiezingen. Nu Macron de verkiezingen heeft gewonnen, wordt de volgende uitdaging voor zijn partij een goede score te halen bij de parlementsverkiezingen in juni.

Macron riep zijn aanhangers zondagavond op om zich te mobiliseren voor de parlementsverkiezingen. "Dit land hoopt op en verdient deze meerderheid van verandering", klonk het.

De jonge partij heeft niet veel bekende kopstukken, maar in twee peilingen na Macrons overwinning staat ze op kop met 24 tot 26 procent. De eerste ronde vindt plaats op 11 juni, de tweede op 18 juni.

Vrouwen

Macron wordt als leider van "En Marche" tijdelijk opgevolgd door Catherine Barbaroux, zo heeft secretaris-generaal Richard Ferrand van de beweging maandag volgens BFMTV op een persconferentie bekendgemaakt.

De beweging zelf is omgedoopt naar "La République en marche" en wil bij de parlementsverkiezingen van juni de absolute meerderheid verwerven. Ferrand, die wordt genoemd als mogelijke premier van Macron, zei tevens dat tegen donderdag de namen van de kandidaten voor de Nationale Assembléé in de 577 kiesdistricten bekend zullen zijn. Minstens de helft van de kandidaten zullen vrouwen zijn, een derde zal geen politieke ervaring hebben.