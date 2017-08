Macron wil migranten Europees asiel laten aanvragen in Niger en Tsjaad

De Franse president Emmanuel Macron wil migranten 'die recht hebben op asiel' reeds identificeren in transitlanden als Niger en Tsjaad. Dat moet het mogelijk maken hen 'zo snel mogelijk in veiligheid' te brengen, zo heeft Macron maandag voorgesteld op een minitop in Parijs met de leiders van Duitsland, Spanje en Italië en een aantal Afrikaanse landen.

De Europese leiders toonden zich in Parijs bereid om meer mensen met recht op bescherming te hervestigen in Europa. Al in veilige zones in Niger en Tsjaad moeten migranten geïdentificeerd worden die recht op bescherming hebben. De procedure moet gebeuren onder de supervisie van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). Het moet volgens Macron vermijden dat migranten 'ondoordachte risico's' nemen in de woestijn en op de Middellandse Zee.

Hoeveel mensen er op die manier op legale manier naar Europa zouden komen, liet de president in het midden.

In de slotverklaring verluidt enkel dat de leiders van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Niger, Tsjaad en Libië 'de noodzaak' erkennen 'om de hervestiging te organiseren van bijzonder kwetsbare mensen die internationale bescherming nodig hebben'.

Daarnaast moeten Europa en de Afrikaanse landen volgens Macron hun samenwerking op het vlak van veiligheid en justitie versterken om te vermijden dat de migrantenstromen naar Libië nog groter worden. Vanuit dat land wagen heel wat Afrikanen de oversteek naar Europa. De Duitse bondskanselier Angela Merkel koppelde de hervestiging van vluchtelingen vanuit Afrika aan maatregelen om illegale migratie te stoppen en economische migranten terug te sturen.