Macron werd door Russen gehackt (NSA)

De hacking vorig weekend van de, toen nog, Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron werd uitgevoerd door de Russen. Dat heeft de directeur van de Amerikaanse NSA (National Security Agency) laten verstaan. Hij voegde eraan toe dat het zijn diensten waren die Frankrijk op de hoogte hebben gebracht.

"We hebben Russische activiteit gezien", zei NSA-directeur Mike Rogers dinsdag tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat. "We hebben het daarover met onze Franse collega's gehad vooraleer het nieuws vorig weekend publiek werd. We hebben hen gewaarschuwd: 'Luister, we houden de Russen in de gaten en zien dat ze bezig zijn enkele van jullie systemen binnen te dringen. Dat is wat we gezien hebben. Hoe kunnen we helpen?'"

Rogers voegde eraan toe dat de NSA op dezelfde manier contact had met de Britse en Duitse autoriteiten, in aanloop naar de verkiezingen die zij later dit jaar organiseren.

Duizenden berichten en documenten van de entourage van Macron werden vrijdagavond op de sociale media verspreid, net voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen.

Medewerkers van de zondag verkozen kandidaat hadden het vorig weekend over een "grote en gecoördineerde aanval" en een "destabiliseringsoperatie". Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend.