'Macron was behalve Trump het enige staatshoofd dat de bijeenkomst van de G7 een beetje vrolijk verliet'

Dat Emmanuel Macron over een stevige handdruk beschikt, weet nu ook Donald Trump, die op dat vlak nochtans een reputatie heeft. Macron was behalve Trump ook het enige staatshoofd dat de bijeenkomst van de G7 in Sicilië een beetje vrolijk verliet. Angela Merkel zag het na de top, die het stempel droeg van een tegendraadse Trump, zelfs niet zitten om met journalisten te praten. Macron stemde het bijvoorbeeld optimistisch dat de leiders het eens waren geworden om de landen aan te pakken die het terrorisme financieren. Dat zijn,...