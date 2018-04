Macron vraagt Poetin om de 'militaire escalatie' in Syrië te doen ophouden

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vrijdag opnieuw gevraagd Damascus op te roepen een einde te maken aan de 'militaire escalatie' in Syrië, om de burgers te beschermen en de onderhandelingen te hervatten. Dit heeft het Franse presidentschap meegedeeld.

In een telefoongesprek vroeg Macron aan Rusland dat het 'zijn invloed op het Syrische bewind ten volle zou benutten om een einde te maken aan de militaire escalatie van de jongste maanden'. Dit met het oog op 'de bescherming van de burgerbevolking, de geloofwaardige hervatting van de onderhandelingen over een inclusieve politieke overgang en het voorkomen van elke heropstanding van Daesh (Islamitische Staat) in de regio', preciseert het Élysée.

De Franse president had op 9 februari al aan Poetin, die Damascus steunt, gevraagd om er 'alles aan te doen opdat het Syrische bewind een einde zou maken aan de onhoudbare verslechtering van de humanitaire toestand'. Op 19 maart uitte Macron opnieuw zijn grote bezorgdheid over de toestand in Syrië. Hij reist eind mei naar Rusland.