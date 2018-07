Macron reorganiseert staf na heisa rond veiligheidsmedewerker

De reorganisatie is bedoeld om een herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen, luidt het in de Franse media.

Onder druk

De zaak rond Alexandre Benalla beroert de gemoederen in Frankrijk. Het Elysée staat onder druk om maatregelen te nemen want president Macron wordt ervan beschuldigd dat hij geprobeerd heeft om het incident in de doofpot te stoppen.

Zondag zat Macron samen met zijn premier Edouard Philippe, minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, regeringswoordvoerder Benjamin Grivaux en de staatssecretaris voor de relaties met het parlement, Christophe Castaner.

Officieel heeft de president nog niet gereageerd, maar een bron die bij de meeting aanwezig was zei volgens Le Monde dat Macron het incident 'onaanvaardbaar' noemde en beloofde dat er 'geen straffeloosheid' zou zijn.

Collomb moet maandag tekst en uitleg geven in de Assemblée van het parlement en dinsdag in de Senaat.

In verdenking gesteld

Intussen werden Benalla, die vorige week al werd ontslagen door het Elysée, en vier andere verdachten in staat van verdenking gesteld, zo deelde het parket van Parijs mee.

Benalla zelf en medewerker Vincent Crase van de presidentiële partij La République en marche zijn beschuldigd van 'geweldpleging in groep'.

Drie politieagenten die reeds zijn geschorst omdat zij beelden van bewakingscamera's aan Benalla zouden hebben doorgespeeld, zijn in verdenking gesteld voor het 'afwenden van beelden van een systeem van videobewaking' en 'schending van het beroepsgeheim'. Conform de vordering van het parket staan ze alle vijf onder gerechtelijk toezicht.

Op beelden van een betoging op 1 mei was te zien hoe agenten een betoger op de grond werken. Later snelt een man zonder uniform, maar wel met een politiehelm, toe, die de betoger wegtrekt van de agenten, hem meerdere klappen uitdeelt en op de grond werkt. Nadat zijn gezicht van dichtbij gefilmd is, wandelt hij snel weg uit angst om te worden herkend.

De krant Le Monde herkende op de beelden Benalla, die binnen het kabinet van Macron verantwoordelijk was voor de veiligheid van de president.

Compromitterende beelden

De nieuwe heisa rond zijn persoonlijke beveiliging komt voor Macron bovendien erg ongelegen, want in juni lekte al een filmpje uit waarop te zien is hoe zijn voormalige lijfwacht tijdens de presidentscampagne, bekend als Makao, een videospelletje speelt met Jawad Bendaoud. Dat is de man die onderdak verleende aan twee terroristen van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, maar daarvoor werd vrijgesproken.

Makao, een rugbyspeler van 2,13 meter van Congolese origine, werd volgens de Franse media aangeworden door Benalla. Twee dagen voor het filmpje uitlekte, was Makao nog te gast op een event van Macron in het Elysée.