'Macron patron? Dat valt nog te bezien'

Een jaar geleden lagen de verwachtingen hoog gespannen in het Europees Parlement. Dat Frans president Emmanuel Macron in Parijs zijn entree deed op de tonen van Beethovens Ode an die Freude, de Europese hymne, én zijn vaste voornemen om met Angela Merkel Europa een nieuwe impuls te geven, wekte de hoop dat Europa economisch én politiek opnieuw als een blok zou meespelen op het wereldforum. 'De democratie nieuw leven inblazen', luidde zijn parool.

...