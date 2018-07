Macron over affaire-Benalla: 'Ik ben de verantwoordelijke'

'Je kan geen leider enkel bij mooi weer zijn. Als men een verantwoordelijke wil, hij staat voor jullie. Als men de verantwoordelijke zoekt, ik zal het Franse volk antwoorden', verklaarde Macron voor volksvertegenwoordigers en meerdere leden van de regering.

Volgens een dinsdag gepubliceerde peiling, wil driekwart van de Fransen dat de president openlijk de stilte doorbreekt als gevolg van de zaak Alexandre Benalla, een medewerker van Macron die werd gefilmd toen hij zich op 1 mei gewelddadig keerde tegen manifestanten in Parijs.

'De voorbeeldige Republiek belet geen fouten. Als ze een verantwoordelijke zoeken, dan ben ik de enige verantwoordelijke. Ik ben het die vertrouwen heeft geschonken aan Alexandre Benalla. Het ben ik die de sanctie heeft bevestigd', vervolgde de president. 'Niemand in mijn kabinet staat boven de wetten van de Republiek', verzekerde Macron, die een half uur heeft gesproken, aldus een verkozene.

'Geen staatszaak'

Eerder zei premier Édouard Philippe dat de zaak 'individuele drift' betreft, en 'geen staatszaak' is.

'Een individuele drift van deze medewerker is geen staatszaak', verklaarde de regeringsleider aan de Nationale Vergadering. 'Ik begrijp dat we misschien vragen kunnen stellen over de eventuele proportionaliteit van het genomen besluit', aldus Philippe, over de beslissing om Benalla 15 dagen te schorsen in mei, 'maar de snelheid (van de respons, nvdr.) staat buiten kijf'.

De premier herhaalde dat er een 'effectieve sanctie' werd genomen tegen Alexandre Benalla. 'Niets werd gemaskeerd, niets werd vergeten. Een voorbeeldige republiek is geen onfeilbare republiek', zei hij.

De beelden van het agressieve gedrag van Benalla doken vorige week op. Het Elysée ontsloeg hem pas nadat de beelden verspreid werden.

Philippe beloofde gepast te zullen optreden. 'Ik zal zelf maatregelen nemen om te vermijden dat zulke fouten opnieuw kunnen gebeuren, als de algemene inspectie van de nationale politie hierrond voorstellen doet.'