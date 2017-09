Macron ondertekent controversiële hervorming arbeidsmarkt, ondanks protesten

De vakbond CGT had 12 september opgeroepen tot nationale actiedag tegen de hervorming. Toen kwamen in heel het land meer dan 220.000 mensen op straat, en gisteren manifesteerden nog eens tienduizenden mensen.

De 'ongeziene hervorming', die de flexibiliteit van de arbeidswetgeving verhoogd, 'werd in een recordtijd doorgevoerd', aldus Macron. Hij ondertekende in het bijzijn van minister van Werk Muriel Pénicaud en regeringswoordvoerder Christophe Castaner de hervorming van een 'ongeziene omvang', de grootste 'sinds het begin van de Vijfde Republiek'.

'De wetteksten bevatten een belangrijke campagnebelofte en een diepgaande, ongeziene hervorming van de arbeidsmarkt, die onmisbaar is voor onze economie en onze maatschappij', aldus Macron. 'Ze zijn het resultaat van ongeveer 80 uur debatteren in het parlement en meer dan 300 uur onderhandelen met de sociale partners om de filosofie van ons arbeidsrecht heruit te vinden, met diepgaande structurele effecten op het werk, in het bijzonder voor de jongsten en de laagopgeleiden.'

Macron wees nog op 'vier fundamentele elementen'. Hij sprak van 'een hervorming die vertrouwen geeft aan de werkgevers en hun werknemers, door de sociale dialoog in het bedrijf en in de sector', van 'pragmatische oplossingen voor de zeer kleine bedrijven en kmo's' en van 'nieuwe rechten en beschermingsmechanismen voor de werknemers en hun vertegenwoordigers, zoals het recht op thuiswerk en een verhoging van de ontslagvergoedingen'.

'Tot slot openen de wetteksten perspectieven voor de syndicale afgevaardigden en de personeelsvertegenwoordigers', aldus de president.

De vakbonden en de links-radicale oppositiepartij La France Insoumise zien de hervorming echter als een 'sociale achteruitgang' en spreekt van een 'sociale staatsgreep'.