'Macron negeerde bewust Trump voor Merkel en Michel'

Daarin is te zien hoe Macron recht op Amerikaans president Donald Trump af stapt, die al zijn armen lijkt te openen om de Franse president te omhelzen, maar vervolgens uitwijkt en eerst Duits bondskanselier Angela Merkel groet. Een mogelijke verklaring is dat zij een vrouw is, maar daarna groet Macron eerst nog NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg én onze premier Charles Michel en dan pas Trump. Die begroette Macron dan weer opvallend uitbundig. Op de sociale media wordt nu druk gespeculeerd dat Macron bewust Trump negeerde.

Mooi hoe Macron Trump negeert en bewust eerst Merkel en anderen uitgebreid groet. #psychologie pic.twitter.com/9LLgYDLRXu -- Reint Jan Renes (@ReintJanRenes) 26 mei 2017

Het was donderdag overigens voor het eerst dat president Trump en de nieuwe Franse president elkaar ontmoetten. Ze troffen elkaar tijdens een lunchgesprek in de Amerikaanse ambassade in Brussel.

Opzij geduwd

Eerder gingen al andere beelden van Trump op de NAVO-top in Brussel viraal. Daarop lijkt hij de eerste minister van Montenegro, Dusko Markovic, brutaal opzij te duwen om zich een weg naar voor te banen. Het Oost-Europese land wordt op 5 juni officieel de 29e lidstaat van de NAVO.

President Trump appears to move aside the prime minister of Montenegro while at a NATO summit in Belgium https://t.co/rFe0tjaneX pic.twitter.com/Bf4GPhwHx2 -- CNN (@CNN) 26 mei 2017

Lees ook: Trump zou Duitsers 'slecht' genoemd hebben