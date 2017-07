Macron maant Duitsland aan tot actie om de 'storingen' in de eurozone te verhelpen

De Franse president Emmanuel Macron wil dat Duitsland zich 'in beweging' zet om de 'disfuncties' in de eurozone weg te werken. Enkel zo zal de muntunie de 'toekomst krijgen die het verdient.' Dat zegt Macron in een interview aan de Franse krant Ouest France en de Duitse krantengroep Funke.