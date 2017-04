Macron in eigen kiesdistrict pas op tweede plaats, na Fillon

In Le Touquet-Paris-Plage, de thuisbasis van Macron waar traditioneel rechts wordt gestemd, haalde Fillon 50,8 procent. Hij haalt zo ruim meer stemmen dan Macron, die op 30,4 procent strandt. Bij de vorige presidentsverkiezingen stemden de inwoners van de badstad met een populatie van iets meer dan 5.000 zowel in de eerste (60,5 procent) als in de tweede ronde (78 procent) voor de rechtse kandidaat Nicolas Sarkozy, die uiteindelijk verloor van de socialist François Hollande.

Le Pen, die in Le Touquet op de derde plaats eindigde met 9 procent, doet het in haar eigen kiesdistrict Hénin-Beaumont wel erg goed. Ze haalt in de gemeente, waar de burgemeester eveneens afkomstig is van haar partij Front National, 46,5 procent van de stemmen. Ver achter haar, volgen de extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon met 19,1 procent, en Macron met 14,9 procent.

In het departement Pas-de-Calais, waarin de kiesdistricten van de twee kandidaten liggen, wint Le Pen trouwens de eerste ronde: ze haalde 34,4 procent van de stemmen, opnieuw gevolgd door Mélenchon (19,1 procent) en Macron (18,5 pct).

In heel Frankrijk blijft Macron met 96 procent van de stemmen wel de koploper: hij haalt 23,91 procent van de stemmen, gevolgd door Le Pen (21,42 pct), Fillon (19,94 pct) en Mélénchon (19,54 pct).

De socialist Benoît Hamon lijdt met 6,36 procent en een vijfde plaats een historische nederlaag voor zijn partij.