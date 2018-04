Macron: 'Ik heb Trump overtuigd om zijn troepen in Syrië te houden'

In het gesprek met tv-zender BFM, met radiostation RMC en internetsite Mediapart gaf president Emmanuel Macron uitleg over de luchtaanvallen in Syrië, die gezamenlijk door Amerikaanse, Franse en Britse troepen werden uitgevoerd. Dat gebeurde in antwoord op aanvallen met chemische wapens tegen burgerdoeleinden door het regime van Bashar al-Assad.

Macron noemde de luchtaanvallen 'een militair succes', zonder dat ze 'een oorlogsverklaring' aan het Syrisch regime inhielden.

Het komt er nu opaan, aldus Macron, om een 'inclusieve politieke oplossing te vinden' voor de nu zeven jaar aanslepende burgeroorlog. En daartoe moeten onderhandelingen worden opgezet, waaraan onder meer Iran, Rusland en Turkije moeten deelnemen, en waarbij Frankrijk op korte termijn geen eisen stelt over het vertrek van president Bashar al-Assad.

'We moeten met iedereen praten', aldus Macron, over Franse diplomatieke pogingen om deze onderhandelingen op gang te trekken.

'Zolang het nodig is'

Macron vond het een goede zaak dat Turkije de luchtaanvallen door VS, Frankrijk en Groot-Brittannië heeft ondersteund, terwijl de Russen in de VN-veiligheidsraad protest aantekenden. De eensgezindheid tussen Rusland en Turkije is door de luchtaanvallen gebroken, zo stelde Macron, die ook aangaf dat hijzelf de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een telefoongesprek heeft overtuigd om de Amerikaanse militairen in Syrië te houden.

'Tien dagen geleden zei president Trump dat de VS de plicht hadden om op korte termijn hun troepen uit Syrië terug te trekken. We overtuigden hem dat het noodzakelijk was te blijven. Ik verzeker jullie, wij hebben hem overtuigd om te blijven zolang het nodig is'.