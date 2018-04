Macron en Poetin willen nucleair akkoord met Iran niet heronderhandelen

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron willen een 'strikte toepassing' van het nucleair akkoord met Iran. Dat hebben de twee leiders tijdens een telefoongesprek verklaard, zo meldt het Kremlin. De mededeling lijkt een signaal te zijn voor de Amerikaanse president Donald Trump, die binnen de twee weken een beslissing zou nemen over de verdere uitvoering van het akkoord.

Iran sloot in juli 2015 een akkoord met de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland. In ruil voor een opheffing van de economische sancties tegen het land ging het Iraanse regime ermee akkoord zijn nucleaire programma in te perken. Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft zich altijd gekant tegen de deal, die nog door zijn voorganger Barack Obama werd gesloten. Trump dreigde er de voorbije maanden al herhaaldelijk mee het akkoord op te zeggen. Tegen 12 mei zou hij daarover een beslissing nemen.

Het telefoongesprek tussen Macron en Poetin vond plaats op initiatief van de Franse president. Macron wilde met zijn Russische ambtgenoot overleggen over de afspraken die hij met Donald Trump gemaakt had over de nucleaire deal met Iran. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog andere internationale en bilaterale thema's te bespreken.

Volgens een mededeling van het Kremlin kwamen Rusland en Frankrijk overeen dat er werk moet worden gemaakt van het 'behoud' en de 'volledige uitvoering' van het Iraanse akkoord.

Tijdens zijn bezoek aan Washington had Macron nog verklaard dat hij samen met de VS werk wil maken van een nieuw akkoord, zonder evenwel de huidige overeenkomst te verscheuren. De huidige deal ziet Macron als een 'pilaar' waaraan drie anderen pilaren toegevoegd moeten worden. Die drie moeten gaan over de Iraanse nucleaire ambities op lange termijn, het Iraanse kernrakettenprogramma en politieke oplossingen voor de conflicten in Syrië, Jemen en Libanon.