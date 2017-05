Macron en Poetin spreken maandag in Versailles over terrorisme, Syrië en Oekraïne

Macron zei vorige week tijdens de G7-top op Sicilië dat hij uitkeek naar een kritische dialoog over het Syrische conflict met de Russische president. Frankrijk en Rusland steunen strijdende partijen aan verschillende zijden van het conflict: Moskou steunt het regime van president Bashar al-Assad, terwijl Frankrijk de oppositie steunt.

Beide landen gaan er echter wel mee akkoord dat er een noodzaak is om groepen die door de Verenigde Naties als terroristische organisaties worden beschouwd, uit te roeien. Het gaat dan vooral om terreurgroep Islamitische Staat.

Macron hield er tijdens zijn verkiezingscampagne een harder standpunt over de relaties met Rusland op na dan zijn tegenstanders. Zondag liet de Franse president nog aan Le Journal du Dimanche weten dat "Donald Trump, de Turkse president (Recep Tayyip Erdogan) en de Russische president een logica hebben van krachtrelaties, wat mij niet stoort".

Hoewel de nieuwe Franse president niet gelooft in "openbare beschimpingen", zal hij "niets laten passeren" in zijn conversaties met de wereldleiders. Hij belooft dan ook een "veeleisende dialoog zonder toegevingen" met zijn Russische collega.

Dinsdag wordt in Versailles een tentoonstelling geopend over het bezoek van tsaar Peter de Grote aan Frankrijk in 1717. De expo viert de 300ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Parijs en Moskou.