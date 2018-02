Macron en Merkel spreken zondag met Poetin over staakt-het-vuren in Syrië

De door de VN goedgekeurde resolutie is een 'noodzakelijke eerste stap', luidt het in de mededeling. Vanaf zondag zullen Macron, Merkel en Poetin met elkaar spreken 'over de uitvoering van de resolutie en over de politieke routekaart die noodzakelijk is om duurzame vrede tot stand te brengen in Syrië.'

De mededeling benadrukt dat de leiders 'extreem waakzaam' zullen zijn dat de wapenstilstand wordt nageleefd. Die 'moet worden gerespecteerd' en de humanitaire hulpverlening moet 'zonder vertraging naar de plaatsen die het zwaarst getroffen zijn door geweld en tekorten' kunnen. Bovendien moeten ook medische spoedevacuaties ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Met name in Oost-Ghouta, nabij Damascus, zijn de noden groot. In zeven dagen tijd kwamen er meer dan 500 burgers om door bombardementen van het Syrische regime op rebellen. In de mededeling van het Elysée worden die 'lukrake bomardementen' veroordeeld.