Macron en May tekenen nieuw akkoord over grenscontroles voor immigranten

De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May hebben donderdag een nieuw akkoord getekend over het controleren van de immigratie tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Zij deden dit tijdens de 35e Brits-Franse top in de Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst, nabij Londen.