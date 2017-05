Macron-campagne slachtoffer van grootschalige hacking

Volgens woordvoerders van Macron gaat het om authentieke en neppe documenten, om zo verwarring en chaos te verspreiden.

Zondag neemt Macron het op tegen Marine Le Pen in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In peilingen heeft hij op het moment een voorsprong van zo'n twintig procentpunt.

In de verklaring stond dat de hack 'duidelijk' een poging tot 'democratische destabilisatie' was, lijkend op de email hacks bij de Clinton-campagne tijdens de presidentsverkiezingen in de VS vorig jaar. Zijn team spreekt van een 'gecoördineerde en grootschalige computerkraak', maar zegt niet ongerust te zijn over de gelekte inhoud.

De negen gigabyte aan bestanden werden door een gebruiker met de naam 'EMLEAKS' online geplaatst. Klokkenluiderwebsite WikiLeaks doopte de lek tot 'MacronLeaks', maar benadrukte er niets mee te maken te hebben. Volgens Macrons partij En Marche! werd de informatie enkele weken geleden gestolen uit de mailboxen van partijmedewerkers. Het gaat allemaal om legale documenten, zo klinkt het, die het normale verloop van een presidentscampagne weerspiegelen.

'Nooit geziene operatie'

Volgens de partij gaat het om een 'nooit geziene operatie tijdens een Franse verkiezingscampagne'. Ze kondigt aan alle noodzakelijke initiatieven te zullen nemen om opheldering te krijgen. Vrijdag kondigden de Russisch-gezinde media Russia Today en persagentschap Sputnik ook aan Macron te willen vervolgen voor wat ze valse beschuldigingen noemen. In februari beschuldigde Macron hen ervan geruchten en lasterlijke commentaar over hem te verspreiden. Eerder deze week diende Macron een klacht in tegen onbekenden, omdat er via sociale media geruchten verspreid werden over rekeningen van hem in belastijngparadijzesn.