Macron benadrukt belang Europa en Frans-Duitse as in eerste nieuwjaarstoespraak

Macron sprak de Fransen in een rechtstreeks uitgezonden toespraak vanuit het Elysée toe.

Nauwe samenwerking met onze Duitse vrienden is een noodzakelijke voorwaarde voor alle Europese vooruitgang. Emmanuel Macron, president Frankrijk

Hij had het onder meer over het onderwijs, werk en het klimaat. 'Ik weet dat velen onder jullie de visie van de regering niet delen. Ik respecteer dat en zal altijd luisteren (...) maar daarom nog niet stoppen om actie te ondernemen', verzekerde hij.

'De hervormingen gaan door met dezelfde kracht, hetzelfde ritme en dezelfde intensiteit in 2018', benadrukte hij.

Hij herhaalde ook zijn visie voor een sterk Europa, en richtte zich daarbij tot alle Europeanen. 'Beste Europese medeburgers, 2018 is een bijzonder jaar en ik zal jullie dit jaar nodig hebben', zei hij. 'We mogen niet toegeven aan de nationalisten of de sceptici', zei hij, maar over de brexit sprak de president geen woord. De Franse president benadrukte dat Europa 'goed is voor Frankrijk'. 'We moeten de Europese ambitie terugvinden, om China en de Verenigde Staten het hoofd te kunnen bieden.' Macron zei daarvoor verder te zullen samenwerken met Duitsland. 'Nauwe samenwerking met onze Duitse vrienden is een noodzakelijke voorwaarde voor alle Europese vooruitgang.'