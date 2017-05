Live Macron belooft Frankrijk en Europa te verdedigen

Amerikaanse president Trump feliciteert Macron

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn verkiezing tot president van Frankrijk. "Felicitaties aan Emmanuel Macron met zijn grote overwinning vandaag", zo tweette Trump. De Amerikaanse president kijkt er naar eigen zeggen naar uit om samen te werken met Macron.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!