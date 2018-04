Machtswissel in Cuba is 'onwettig', zegt de Organisatie van Amerikaanse Staten

'De presidentiële opvolging waar we vandaag getuige van waren in Cuba, is een poging om een dynastiek en autocratisch regime te handhaven. Dat noemt men een dictatuur. Dat betekent decennia zonder democratie, zonder mensenrechten en zonder fundamentele vrijheden', zegt Almagro.

De Uruguayaan wijst erop dat de verkiezing van Diaz-Canel door het Cubaanse parlement gebeurde zonder de raadpleging van de Cubaanse bevolking. 'Wanneer de soevereine wil van het volk wordt genegeerd, is het enige fundament van het gezag van de regering gedelegitimeerd', klinkt het.

De secretaris-generaal benadrukt dat de dictatuur in Cuba verantwoordelijk is voor destabilisatie en onveiligheid in de regio en roept de leden van de OAS op om te ijveren voor 'democratie, vrijheid, mensenrechten en verantwoordelijkheid' op het westelijk halfrond.

'In 2018 kan een regime dat tegenstanders en dissidenten gevangenneemt een monddood maakt, de vrijheid van meningsuiting heeft beknot en decennialang selectieve politieke executies heeft uitgevoerd, niet beschouwd worden als een systeem waarvan de politieke praktijken aanvaardbaar zijn in de hemisfeer.'

Eerder drukten ook al de Verenigde Staten hun 'ontgoocheling' uit over de 'antidemocratische machtswissel' in Cuba, wegens het gebrek aan inspraak voor de bevolking.

'De nieuwe Cubaanse president zou concrete maatregelen moeten nemen om het leven van de Cubaanse bevolking te verbeteren, de mensenrechten te respecteren, een einde te maken aan de repressie en politieke en economische vrijheden toe te laten', zei de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken Heather Nauert.