Machtsverschuivingen in Europa: de opmars van Mark Rutte

De politieke ontwikkelingen in verscheidene Europese landen hebben ook invloed op de machtsverhoudingen binnen de Europese Unie. Nederland slaagt erin zich te profileren als sterke partner voor de Frans-Duitse as. 'Premier Mark Rutte is nu de eerste met wie de Fransen en de Duitsers rond de tafel gaan zitten.'