Macedonische president verwerpt akkoord met Griekenland over naam Macedonië

'Het naamsakkoord is een persoonlijke deal van premier Zoran Zaev en minister van Buitenlandse Zaken Nikola Dimitrov', zei Ivanov. 'Dit akkoord is onaanvaardbaar en ik zal de legalisering ervan niet toelaten.' Volgens hem heeft Griekenland alles gekregen wat het had gevraagd, en Macedonië niets. Zijn besluit staat vast, zei hij nog.

Zijn verklaring komt een dag nadat Zaev en de Griekse premier Alexis Tsipras een compromis hadden aangekondigd over de naam van het Balkanland: 'de Republiek van Noord-Macedonië'. Over de naam bestond al 27 jaar lang discussie tussen beide landen. De Griekse oppositie had ook al zware kritiek geuit op het compromis. De leider van de partij Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, noemde het een 'nationale terugtrekking' van Athene, om het bestaan van een Macedonische taal en etniciteit te aanvaarden. Volgens de partijleider heeft de regering ook niet de meerderheid in het parlement om het akkoord goed te keuren.

Volgens Tsipras is de toevoeging 'Noord' noodzakelijk om het onderscheid te maken tussen het buurland en de provincie Macedonië in het noordoosten van Griekenland. Sinds Macedonië in 1991 een onafhankelijke staat werd na het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië, beschuldigt Athene Skopje ervan de hellenistische erfenis van de Griekse gelijknamige provincie te willen stelen.

De naamskwestie, waarover Athene en Skopje al jaren bakkeleien, stond ook een toetrede van de vroegere Joegoslavische deelrepubliek tot de Europese Unie en de NAVO in de weg. Pas als Griekenland de nieuwe naam bekrachtigt, zou Macedonië tot de NAVO kunnen toetreden.