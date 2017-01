Luchtvaartmaatschappijen weigeren passagiers mee te nemen door inreisverbod Trump

"We hadden ze heel graag willen meenemen, maar het heeft geen zin. Ze komen bij aankomst het land niet in'', zei een woordvoerster van de KLM over zeven gestrande passagiers. Uit welke plaats de reizigers wilden vertrekken, kon ze niet zeggen. KLM weet nog niet wat het beleid in de toekomst wordt. "We proberen hierover helderheid te krijgen'', aldus de woordvoerster. Ook andere vliegtuigmaatschappijen zoals EgyptAir en Qatar Airway weigerden zaterdag passagiers met bestemming de VS mee te nemen. Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten.

"Ik voer een nieuwe doorlichtingsmaatregel in om radicaal-islamitische terroristen uit de Verenigde Staten van Amerika te houden", zei Trump. "We willen hen hier niet. We willen er zeker van zijn dat we de bedreigingen die onze soldaten in het buitenland bestrijden niet ons land binnenlaten. We willen alleen mensen in ons land toelaten die ons ondersteunen en houden van onze bevolking".

Probleem stelt zich voorlopig niet bij Brussels Airlines

Brussels Airlines is nog niet geconfronteerd met passagiers die de luchtvaartmaatschappij moest weigeren. "Het probleem stelt zich voorlopig niet, omdat wij zaterdag en zondag op onze vluchten geen passagiers hebben met de nationaliteit van de betrokken landen", zegt woordvoerder Geert Sciot. "Mensen uit die landen reizen sowieso ook weinig via Brussel."

De luchtvaartmaatschappij heeft daaromtrent ook nog geen orders gekregen uit de VS. Brussels Airlines moet nu sowieso wel al altijd een lijst met de identiteitsgegevens van alle passagiers op vluchten naar de VS doorgeven aan de Amerikaanse autoriteiten. Die kunnen tot een uur voor vertrek iemand weigeren om mee te vliegen. "Wij gaan de situatie wel nauwgezet opvolgen", zegt Sciot. "En mocht iemand uit de betrokken landen via Brussels Airlines naar de VS willen vliegen, zullen wij extra contact opnemen met de Amerikaanse autoriteiten." Luchtvaartmaatschappijen die toch geweigerde personen aan boord laten gaan, riskeren geldboetes of een verbod om het Amerikaanse luchtruim te betreden.

'Trump's door haat vervulde verkiezingsretoriek nu ook omgezet'

Amnesty International heeft met het oog op het Amerikaans inreisverbod voor vluchtelingen voor "rampzalige gevolgen" gewaarschuwd. "Wat betreft de regering-Trump wordt onze ergste vrees nu al bewaarheid. Met een pennentrek heeft president Trump zijn haat vervulde xenofobe verkiezingsretoriek in daden omgezet", zei de internationale secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie, Salil Shetty, zaterdag in een videoboodschap.

"Deze mannen, vrouwen en kinderen zijn het slachtoffer van dezelfde terreur die president Trump wil bestrijden. De ironie ervan is ongelooflijk", zei Shetty voorts. Mensen in een noodsituatie de bescherming ontzeggen, is niet het antwoord op de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De regering-Trump zou er veeleer aan moeten herinnerd worden dat de VS grotendeels door migranten en vluchtelingen zijn opgebouwd.

Mensen opgepakt op luchthavens

Slechts kort na de decretering van de inreisstop werden de eerste vluchtelingen op Amerikaanse luchthavens tegengehouden en opgepakt. Ook twee Irakezen, die op de JFK-luchthaven van New York worden vastgehouden, schrijft de New York Times zaterdag. Advocaten van beide mannen hebben inmiddels bij een rechtbank in de stad een verzoek ingediend om hun cliënten onmiddellijk vrij te laten. Een van de arrestanten, Hamid Khalid Darwish, had in het verleden tien jaar lang in Irak voor de Amerikaanse regering gewerkt. De tweede, Haider Samir Abdulchalek Alshawi, was naar de VS gevlogen om bij zijn vrouw en zoon te zijn. Zijn echtgenote had vroeger voor een Amerikaans aannemersbedrijf gewerkt. De advocaten mochten naar eigen zeggen hun cliënten niet eens zien.