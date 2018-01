Luchthaven gesloten na hevige gevechten in Libische hoofdstad Tripoli

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn hevige gevechten uitgebroken tussen rivaliserende clans. Door het geweld werden op de luchthaven Mitiga alle vluchten geschrapt. Mitiga is eigenlijk een militaire luchthaven, maar wordt sinds de internationale luchthaven gedeeltelijk vernield werd in 2014 ook gebruikt voor burgervluchten.