Luchthaven Frankfurt deels ontruimd nadat man met bom dreigt

Dat laat de politie weten in een mededeling.

Na 90 minuten werd het ontruimde deel van Terminal 1 alsook de verbinding met het treinstation opnieuw vrijgegeven. Volgens de plaatselijke pers ondervond het vliegverkeer geen hinder van de gebeurtenissen.

De politie werd gealarmeerd door de taxichauffeur die de man naar de luchthaven had gebracht en die verdacht gedrag had menen vast te stellen. Toen de politie de man wilde ondervragen, dreigde die ermee een bom tot ontploffing te brengen.

De man werd overmeesterd. In zijn bagage werden computeronderdelen en een kleine gasfles gevonden. Hij was al gekend door de politiediensten, aldus nog de mededeling. Hij was in het verleden al betrokken bij soortgelijke incidenten en is nu naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht.