Lord Carrington, laatste overlevende van regering Churchil, overleden

Lord Carrington, wiens familienaam er een 'r' bijkreeg toen hij in het Hogerhuis zetelde, maakte deel uit van de Conservatieve regering van Winston Churchill (1951-1955).

'Dit is droevig nieuws', verklaarde het kabinet van premier Theresa May. In 1982 stapte Lord Carrington omwille van de Falklandoorlog uit de regering van Margaret Thatcher, waarin hij sinds 1979 zetelde als minister van Buitenlandse Zaken. Hij achtte zich verantwoordelijk voor de landing van de Argentijnen op de verafgelegen Britse eilandengroep in de Zuid-Atlantische Oceaan. De Falklands bevinden zich 400 kilometer van de Argentijnse kust en 12.700 kilometer van Londen. De Malvinas worden nog steeds geclaimd door Argentinië, meer dan dertig jaar na de oorlog waarin beide landen het tegen elkaar opnamen. De Britten wonnen het conflict na een strijd van 74 dagen.

Lord Carrington was ook secretaris-generaal van de NAVO (1984-1988) en volgde in die hoedanigheid de Nederlander Joseph Luns op.