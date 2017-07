Londense demonstratie tegen politiegeweld escaleert

Zaterdag een week geleden was een 20-jarige zwarte een winkel ingevlucht, toen de politie hem achterna zat.Volgens nog niet geïdentificeerde beelden van een bewakingscamera zou minstens een agent de jongeman hebben overmeesterd, hem tegen de grond hebben gedrukt en vervolgens hebben geboeid. Plots gaf de jongeman geen teken van leven meer. Hij overleed later in een ziekenhuis. Critici betichten de poltitie van overdadig gebruik van geweld, ook op Twitter (#JusticeForRash).

Agenten zouden volgens de Britse media verklaard hebben dat de jongeman een pakje wilde inslikken, dat ze uit zijn keel wilden halen. Een onafhankelijke commissie onderzoekt nu de dood van de twintigjarige. Volgens de eerse vaststellingen van de autopsie had de jongeman het pakje nog in zijn keel zitten. Het is niet duidelijk of het om drugs ging.

De commissie moet zich ook buigen over een eerder dodelijk incident van juni. Demonstranten betichtten de politie er toen al van door 'brutaal geweld' bij een controle een kleurling gedood te hebben. De protesten escaleerden ook toen en enkele politieagenten liepen verwondingen op.

De Scotland Yard gaf zaterdag geen commentaar over gewonden en arrestaties. 'Eerst verzamelen we alle gegevens', klinkt het.