Lokale verkiezingen in Engeland zijn belangrijke test voor premier May

De verkiezingen van donderdag zijn de eerste sinds de stembusgang van van vorig jaar, die werd georganiseerd op vraag van premier Theresa May. Ze wilde de steun van de kiezers bevestigd zien in de aanloop naar de brexit, maar de verkiezing draaide niet uit zoals ze gehoopt had: haar Conservatives bleven de grootste partij, maar verloren wel 22 zetels, terwijl de Labour-oppositiepartij van Jeremy Corbyn er 21 zetels bijkreeg.

Volgens de peilingen zullen de kiezers in Engeland, die 4.370 vertegenwoordigers verdeeld over 150 gemeenteraden moeten verkiezen, streng zijn voor premier May en haar beleid. 'Een regeringspartij die al acht jaar aan de macht is met een besparingsprogramma, zal van nature afzien bij verkiezingen', zegt de conservatieve analist Robert Hayward aan Reuters.

Bovendien rommelde het net voor de verkiezingen binnen de Britse regering: minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd stapte zaterdagavond op na een schandaal rond het immigratiebeleid.

De verkiezing van donderdag zal echter geen directe invloed hebben op May's mogelijkheden om te regeren: er staan geen nationale parlementszetels op het spel, en in het parlement heeft ze een kleine meerderheid door de coalitie die ze aanging met de Noord-Ierse DUP.

Een slecht resultaat op regionaal vlak geeft critici van May echter meer macht, wat de moeilijke onderhandelingen over het Brits vertrek uit de Europese Unie nog meer kan compliceren. 'Politici kijken steeds naar de laatste verkiezingsresultaten, dus ze gaan per definitie kijken naar wat gebeurt op 3 mei en op basis daarvan een oordeel vellen', zegt Hayward. 'Dat zal een impact hebben op wat er met de begroting zal gebeuren: "neem ik een meer militante houding aan in verband met de douane-unie, de brexit, het verplegend personeel, het aantal politieagenten?"' Toch zal het volgens analisten niet komen tot een totalewipeout van de conservatieven, of vraag aan May om op te stappen.

Bovendien blijkt uit peilingen dat May goede punten heeft verdiend door haar aanpak van de aanslag tegen de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in Salisbury, en haar beslissing om militaire actie te ondernemen in Syrië. Uit een peiling van YouGov die op 26 april werd gepubliceerd, blijkt dat Labour in Londen 22 procentpunten hoger zou eindigen dan de conservatieven, en zo op weg is naar zijn beste resultaat in 40 jaar in de hoofdstad.

Bij de vorige verkiezingen kreeg Labour, dat onder partijleider Corbyn aanzienlijk aan populariteit won, 54,5 procent van de Londense stemmen - een betere score dan eender welke andere partij in de afgelopen 70 jaar. Factoren die meespeelden, waren onder meer de diepe besparingen die May en haar voorganger David Cameron doorvoerden en frustraties rond de brexit in Londen, waar 60 procent tégen het vertrek uit de EU had gestemd. Londen stemt traditioneel eerder links, en de Conservatives hebben in Londen vandaag slechts acht van de 32 'boroughs' in handen. Het wordt volgens Reuters dan ook vooral uitkijken naar de resultaten in Wandsworth en Westminster, twee wijken met een sterke conservatieve traditie die nu in het bereik van Labour liggen.

Toch riskeert ook Labour teleur te stellen bij de verkiezingen, zeker na het zeer goede resultaat van vorige zomer. Bovendien zijn de verwachtingen tegenover de Conservatives zo laag dat zij zonder al te goede resultaten toch voor een positieve verrassing kunnen zorgen, en heeft Labour-partijleider Corbyn van tegenstanders én leden van zijn partij de kritiek gekregen dat hij in zijn opmerkingen op het nationaal en internationaal beleid van de regering, de publieke opinie fout inschatte.

Daarnaast bevindt Labour zich al jaren in een conflict met de Joodse gemeenschap over het falen van de partij om antisemitisme uit zijn rangen te verbannen. Dat kan een overwinning in de weg staan in bijvoorbeeld Barnet, waar 15,5 procent van de inwoners joods is. De eerste resultaten van de verkiezingen worden volgens BBC rond middernacht (01.00 uur Belgische tijd) verwacht.