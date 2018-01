Lobbying in Washington D.C. op hoogste peil sinds zeven jaar

In 2017 werd in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. 3,34 miljard dollar (omgerekend 2,69 miljard euro) uitgegeven aan lobbying. Sinds 2010 hebben bedrijven en belangengroepen niet zoveel uitgegeven aan het proberen beïnvloeden van onder meer fiscale hervormingen en immigratiewetgeving. Dat meldt de krant USA Today, op basis van informatie van het onpartijdige Center for Responsive Politics.

Op kop in lobbyinguitgaven staan belangenverenigingen zoals de U.S. Chamber of Commerce en de National Association of Realtors, die de belangen van vastgoedmakelaars behartigt.

Ook individuele bedrijven gaven het voorbije jaar recordbedragen uit. Zo spendeerde internetgigant Google 18 miljoen dollar in 2017. Technologiebedrijven worden recent onder de loep genomen omdat Amerikaanse beleidsmakers online advertenties willen reguleren.

'Lobbyisten hebben blijkbaar niets gehoord over het hele gedoe rond draining the swamp', zegt Sheila Krumholz, directeur van het Center for Responsive Politics aan USA Today. Krumholz verwijst daarmee naar de campagnebelofte van president Donald Trump, die zich sterk maakte dat hij lobbyen en achterkamerdeals zou beteugelen, en daarmee 'het moeras' zou droogleggen.

In 2016 werd in Washington 3,15 miljard dollar uitgegeven aan lobbying, het jaar voordien 3,22 miljard. Het jaar 2010, toen Barack Obama president was, spant de kroon sinds 1998: toen werd er 3,5 miljard dollar tegenaan gegooid.