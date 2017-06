LIVESTREAM: Trump maakt beslissing bekend over klimaatakkoord Parijs

Eerder deze week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump al aan dat hij vandaag zou laten weten wat hij beslist heeft. In de campagne voor de presidentsverkiezingen heeft Trump laten verstaan dat hij uit het klimaatakkoord zou stappen dat vorig jaar in Parijs gesloten gesloten werd. Momenteel lijkt het er ook op dat Trump besloten heeft om de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Verschillende wereldleiders hebben Trump al opgeroepen om niet uit het akkoord te stappen.

The scene at the back of the Rose Garden ahead of Trump's climate announcement. Military band is playing "Summertime." pic.twitter.com/zESwLbtsPC