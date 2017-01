LIVESTREAM: Donald Trump legt eed af als Amerikaans president

De grote dag voor de Amerikaanse president-elect Donald Trump is aangebroken. "The Donald" liet via de microblogsite Twitter dat hij klaar is voor zijn eedaflegging als 45ste president van de Verenigde Staten.

"Vandaag is het grote begin! Ik zie jullie om 11 uur voor mijn eedaflegging. DE BEWEGING ZET ZICH VERDER - HET WERK BEGINT!", tweette de opvolger van Barack Obama.

Om 14.45 uur zijn Donald Trump en zijn vrouw Melania aangekomen aan de St John's Church in Washington DC, in de buurt van het Witte Huis. Na de eredienst worden ze nog op de koffie, of thee, verwacht bij de Obama's in het Witte Huis. Van daar zullen beide echtparen vertrekken naar het Capitool, waar de inauguratie van Trump zal plaatsvinden.

