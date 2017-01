LIVE: volg de persconferentie van Donald Trump

Eén dag na de afscheidsspeech van zijn voorganger Barack Obama geeft Donald Trump zijn eerste persconferentie sinds hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, iets meer dan een week voor hij echt wordt ingezworen als nieuwe bewoner van het Witte Huis.

Een groot deel van de persmeeting zal over Rusland gaan. Het is onder andere uitkijken naar zijn reactie op de berichten van Amerikaanse media dat Rusland bezwarende informatie over de president-elect zou hebben. Een en ander zou in geheime documenten staan die de hoofden van de Amerikaanse inlichtingendiensten vorige week aan Trump presenteerden. Later volgde de reactie van het Kremlin dat ze geen 'compromitterende dossiers' over Trump heeft.

